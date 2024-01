PwC TLS e Bonafè Grifoni e Associati nell’acquisizione di FDS Ettmar da parte di Keda

Alvise Becker, Cesare Grifoni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Keda Industrial Group Co. Ltd., società quotata su Shanghai Stock Exchange e SIX Swiss Exchange, leader nella produzione di macchinari per la lavorazione di materie prime e di materiale da costruzione nell’operazione di acquisizione del 70% delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale di F.D.S. Ettmar S.r.l., società con sede in Sassuolo, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di stampi per l’industria ceramica e manutenzione di macchinari ed impianti del medesimo comparto.

PwC TLS ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker (in foto) e composto da Gianluca Borraccia ed Edoardo Calvi Parisetti per gli aspetti contrattuali e societari, Ivan Arrotta e Federica Daniele per gli aspetti giuslavoristici.

Bonafè Grifoni e Associati Studio Legale Tributario ha assistito i venditori con un team composto dal partner Cesare Grifoni (in foto) e dall’associate Ivan Tresca per gli aspetti contrattuali e societari.