PwC TLS e Strategy& con Generalfinance nell’apertura della prima filiale in Spagna

Francesco Legrenzi, Pierantonio Musso, Pietro Negroni

PwC TLS e Strategy& hanno assistito Generalfinance supportandola in tutte le attività di studio prodromiche all’apertura di una propria succursale operativa in Spagna, incluse le interlocuzioni con la Banca d’Italia per il rilascio del relativo nulla osta, avvenuto in data 13 dicembre 2024.

PwC TLS ha assistito Generalfinance con un team multidisciplinare composto, da un lato, dal partner Pierantonio Musso (in foto al centro), che - con il supporto degli avv.ti Michele Carminati e Alessandra Ghisio - ha curato tutti gli aspetti di analisi e implementazione delle operazioni e dei relativi modelli contrattuali, in conformità alla legge concorsuale e, dall’altro, dal partner Pietro Negroni (in foto a destra) che - con il supporto degli avv.ti Martina Cacciatore Dorigo e Giorgio Bianchi e della dott.ssa Gloria Poletti, ha curato gli aspetti legali e regolamentari dell’iniziativa.

Gli avvocati di PwC TLS sono stati coadiuvati, per gli aspetti di competenza, dai colleghi del Network in Spagna.

Il team di Strategy&, guidato dal partner Francesco Legrenzi (in foto a sinistra) e dal Director Stefano Ebreo e composto da Edoardo Cesa Bianchi e Gaia Carreri, ha supportato Generalfinance per gli aspetti industriali dell’operazione con particolare focus al potenziale di crescita del mercato spagnolo, a prodotti e tecnologia e al corretto ingresso e posizionamento della succursale spagnola.