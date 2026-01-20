PwC TLS con Fantic Motor nell’ingresso del nuovo Team Owner Eric de Seynes

Davide Frau

PwC TLS ha assistito Fantic Motor rappresentata dall’Amministratore Delegato Gianni Nardelotto, azienda veneta attiva nella produzione di cicli e motocicli, già vincitrice del titolo mondiale a squadre Moto2 2025, nell’ambito della negoziazione e sottoscrizione degli accordi contrattuali che hanno permesso l’ingresso del nuovo Team Owner, Eric de Seynes.

Quest’operazione, oltre a dare continuità al percorso intrapreso da Fantic Racing nel Motomondiale, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della categoria Moto2, mira anche a creare nuove opportunità in grado di avere un impatto positivo sull’immagine, sulle risorse e sulla cultura internazionale del motociclismo.

PwC TLS ha agito con un team coordinato dal partner Davide Frau (nella foto) e composto dagli avvocati Matteo Marciano, Gianluca Fiori e Riccardo Perlasca.

Nell’operazione ha prestato la propria assistita anche lo studio Be Advisor con il managing partner Renzo Berto.

Il notaio Roberto Paone ha prestato assistenza per le attività relative ai profili notarili dell’operazione.