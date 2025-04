PwC TLS con Innovatec nell’emissione del MiniBond per lo sviluppo delle rinnovabili PwC TLS ha assisitito Innovatec S.p.A nell’emissione di un prestito obbligazionario (MiniBond) per finanziare il programma di investimenti connessi alla valorizzazione dell’attuale pipeline fotovoltaica in sviluppo di circa 250 MW