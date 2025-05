PwC TLS con Innovo Renewables nell’acquisizione di PH Consulting Engineering

Raul Ricozzi, Stefano Cancarini

Innovo Renewables, società italiana che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile in Italia, Regno Unito e Spagna ha acquisito il 100% delle quote di PH Consulting Engineering, società di ingegneria con sedi a Roma e Monaco di Baviera, specializzata nella consulenza in ambito energetico per la realizzazione di progetti fotovoltaici e sistemi di accumulo (BESS). A seguito dell’operazione, la società opererà sotto il nome di Innovo PH Engineering Services.

PwC TLS ha affiancato Innovo Renewables per la legal due diligence e l’assistenza contrattuale con un team composto da Giacomo Giancaspro, Luca Salvatori e Maria Alessia Nitti, coordinato dal partner Stefano Cancarini e dall’Head of Project Finance Raul Ricozzi. Per gli aspetti giuslavoristi, PwC TLS ha agito con un team coordinato dal partner Gianluigi Baroni e composto da Ivan Arrotta, Federica Daniele e Beatrice Anania. Il partner Maurizio Pavia e Giulia Caggese si sono occupati della Tax due diligence.

PwC ha altresì supportato Innovo Renewables per la financial due diligence, con un team coordinato da Angela Margherita Bellomo e composto da Domenico Creanza, Gianmarco Vitiello e James Breeden.

Internamente l’operazione è stata gestita dal team in-house di Innovo Renewables, in particolare: Massimo Rancilio, Group CFO, per gli aspetti fiscali, Stefania Serena Monghini, Group General Counsel, per gli aspetti legali, Claudio Petrolini, Group Managing Director M&A, per gli aspetti M&A e Giulia Rossi, Group HR Director, per gli aspetti giuslavoristi.

L’atto di acquisizione è stato formalizzato dal notaio Fabio Gaspare Panté.

PH Consulting Engineering è stata affiancata dallo studio legale Pavia e Ansaldo.