PwC TLS, Marelli & Brenna e Arrigoni Legal Atelier nel riassetto azionario di Furia Cuscini S.p.A.

Furia Cuscini S.p.A., azienda leader nella produzione di mobili imbottiti di alta gamma, annuncia la riorganizzazione nell’assetto azionario all’interno della compagine familiare.

Furia Cuscini S.p.A., azienda storica brianzola, ha registrato negli ultimi anni, a fronte di importanti e lungimiranti investimenti, una considerevole crescita dei volumi delle vendite e della sua presenza nei più importanti mercati internazionali.

PwC TLS ha assistito nel processo di uscita l’azionista e amministratore delegato, Luca Furia, per tutti gli aspetti legali, contrattuali e societari relativi all’operazione con un Team coordinato da Cristina Cengia (Partner), Riccardo Lonardi (Director) e Giulia Picasso (Senior Manager).

PwC ha assistito Luca Furia per gli aspetti M&A, con un Team coordinato da Marco Tanzi Marlotti (Partner) e Massimo Pirozzi (Director).

Marelli e Brenna e Arrigoni Legal Atelier hanno assistito Furia Cuscini S.p.A. ed i soci Gabriele, Chiara e Maria Luisa Furia per gli aspetti M&A, legali, contrattuali e societari con un Team coordinato da Stefano Marelli, Luigi Trezzi, Manuela Novati e Andrea Zambernardi (Studio Marelli e Brenna) e Bruno Arrigoni e Carolina Pasotti (Studio Arrigoni Legal Atelier), tutti facenti parte del “Team Operazioni Straordinarie e M&A di PlaceToBe - Spazio Professionale”.