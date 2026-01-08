PwC TLS con Nextchem (Maire) nell’acquisizione del Gruppo Ballestra

Simone Marchio, Stefano Cancarini

PwC TLS ha supportato Maire nell’acquisizione dell’intero capitale sociale del Gruppo Ballestra, tra i principali operatori a livello globale nel licensing, nella progettazione e ingegneria di impianti di trasformazione, nonché nella fornitura di tecnologie e attrezzature proprietarie per l’industria chimica.

PwC TLS ha supportato Maire per gli aspetti legati alla legal due diligence con team guidato dal partner Stefano Cancarini (in foto) e composto da Federico Magi e Giacomo Giancaspro e per gli aspetti legati alla tax due diligence con un team guidato dai partner Giorgio Massa e Simone Marchiò (in foto), e composto da Lara Guiotto, Paolo Bettinardi, Tommaso Tubini ed Elisabetta Faldini. PwC ha affiancato Maire per la HR due diligence, con team guidato dalla partner Francesca Tironi e composto da Giulia Spalazzi, Carlotta Lombardini e Sveva Pettini. PwC ha inoltre supportato Maire per gli aspetti legati alla financial due diligence e payroll due diligence.