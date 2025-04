PwC TLS con Prada nell’acquisizione di Versace da Capri Holdings

Alessandro Campione

PwC ha assistito Prada che ha annunciato l’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. All’interno del Gruppo Prada, Versace manterrà il proprio Dna creativo e la propria autenticità culturale, beneficiando al contempo della forza della piattaforma del Gruppo, incluso il know-how industriale e le competenze sviluppate in ambito retail e nei processi operativi.

PwC TLS ha assistito Prada in merito agli aspetti di Tax Due Diligence con un team coordinato dal partner Alessandro Campione e composto da Mariangela Vittoria Cottali (senior manager) e Maria Briccetti (senior associate).

PwC ha agito inoltre con un team multidisciplinare guidato da Emanuela Pettenò (Partner e Markets Deals Leader di PwC Italia) per le attività di Financial Due Diligence, con un team composto da Anna Nasole (partner), Francesco Terenzi (partner), Matteo Gubitta (director), Luca Gaddoni (senior manager), Davide Azimonti (manager), Federica Baratto (manager), Riccardo Breda (associate) e Beatrice Bartolozzi (associate). La Due Diligence del Carve Out & IT è stata seguita da Cristiano Giovanni Valpolini (partner), Daniele Castellini (partner), Marco Malinverno (director), Maria Vallejo (senior manager) e Alice Fumagalli (senior associate). Per quanto riguarda la Due Diligence HR, PwC ha agito un team supervisionato dal partner Gianluigi Baroni e composto da Ivan Arrotta (director), Federica Daniele (manager), Francesca Maria Barberi (senior associate) e Antonio Giardina (senior associate). L’assistenza SPA, invece, è stata seguita da Vincenzo Di Fani (partner) e Daniela Mentesana (director).