PwC TLS con Xenia Hôtellerie Solution nell’acquisizione di nuove strutture alberghiere.

Loizzo, Serriello e Ummarino

PwC TLS ha assistito Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit nell’ambito dell’acquisizione di rami d’azienda relativi a quattro strutture alberghiere a quattro stelle, nonché di un tour operator incoming.

Con queste nuove strutture, gli hotel del gruppo Xenia salgono a 17, più che in linea con l’obiettivo di circa 16 a fine 2025 comunicato a gennaio di quest’anno.

PwC TLS ha assistito Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. con un team composto dai partner Federico Loizzo e Magda Serriello e dalla director Letizia Ummarino per quanto attiene alla strutturazione dell’operazione e agli accordi per l’attuazione della stessa; dal partner Gianluigi Baroni e dalla director Federica Carelli per gli aspetti giuslavoristici; nonché dal partner Felice De Lillo unitamente al director Saverio Mantini, Tommaso Perri e Fabiana Castiello per gli aspetti fiscali.