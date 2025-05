Quali limiti incontra l'azione revocatoria in presenza dei c.d. termini d'uso ex art. 67, c. 3, lett. a), l.f.?

1. La vicenda in rassegna

Con la recentissima sentenza n.09 del 08.01.2025 il Tribunale di Civitavecchia afferma il principio di diritto secondo cui "in materia di azione revocatoria, la stessa non può essere invocata quando, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., i pagamenti di beni e servizi vengano effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa "nei termini d'uso". Tale locuzione deve intendersi riferita non ai termini contrattualmente previsti, ma a quelli consolidati per prassi tra le parti, configurandosi...