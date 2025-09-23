Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

Quali sono le implicazioni giuridiche ed economiche nella cessazione dell’unione civile?

di Laura Biarella

Guida al Diritto

LA QUESTIONE

Qual è la disciplina applicabile all’assegno in caso di scioglimento dell’unione civile? In che modo la normativa sul divorzio si applica alle unioni civili? Quali sono i criteri per il riconoscimento dell’assegno tra le parti? Come si valutano il contributo familiare e la situazione economica nella cessazione dell’unione civile?

Premessa

Le unioni civili, introdotte in Italia dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), costituiscono un istituto dedicato alle coppie “same sex”, riconoscendo loro un insieme di diritti e doveri che, seppur non equiparati in toto al matrimonio, garantiscono una tutela giuridica importante con riferimento alla vita di relazione, patrimoniale e sociale. Essendo un istituto di natura negoziale e contrattuale, le unioni civili dispongono di una disciplina specifica che richiama in più punti il regime matrimoniale...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Premessa
  2. La nozione di unione civile
  3. L’istituto giuridico e la normativa
  4. Conclusioni e criticità
  5. la PRATICA
  6. Fac Simile
  7. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Correlati

Laura Biarella

Questioni Risolte

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto