Quali sono le implicazioni giuridiche ed economiche nella cessazione dell’unione civile?

LA QUESTIONE Qual è la disciplina applicabile all’assegno in caso di scioglimento dell’unione civile? In che modo la normativa sul divorzio si applica alle unioni civili? Quali sono i criteri per il riconoscimento dell’assegno tra le parti? Come si valutano il contributo familiare e la situazione economica nella cessazione dell’unione civile?

Premessa

Le unioni civili, introdotte in Italia dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), costituiscono un istituto dedicato alle coppie “same sex”, riconoscendo loro un insieme di diritti e doveri che, seppur non equiparati in toto al matrimonio, garantiscono una tutela giuridica importante con riferimento alla vita di relazione, patrimoniale e sociale. Essendo un istituto di natura negoziale e contrattuale, le unioni civili dispongono di una disciplina specifica che richiama in più punti il regime matrimoniale...