Quali sono i profili sostanziali, processuali e applicativi dell’adozione del maggiorenne?

la QUESTIONE

Qual è oggi la funzione dell’adozione del maggiorenne nell’ordinamento italiano e come si è evoluta rispetto alla sua matrice storica? Quali sono i presupposti sostanziali richiesti dagli artt. 291 ss. c.c. e quali limiti permangono dopo gli interventi della Corte costituzionale? In che modo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ridefinito la natura dell’istituto, ampliandone la portata personalistica e solidaristica? Quali sono gli effetti dell’adozione ordinaria sul piano dei rapporti familiari, successori e identitari? Quali criticità emergono nella prassi applicativa, soprattutto in relazione alla presenza di figli dell’adottante, minori o maggiorenni? Quali sono gli strumenti operativi per l’avvocato che intenda proporre un ricorso ex artt. 291 ss. c.c., e quali accortezze istruttorie risultano decisive?