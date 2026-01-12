Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

Quali sono i profili sostanziali, processuali e applicativi dell’adozione del maggiorenne?

di Laura Biarella

Guida al Diritto

la QUESTIONE

Qual è oggi la funzione dell’adozione del maggiorenne nell’ordinamento italiano e come si è evoluta rispetto alla sua matrice storica? Quali sono i presupposti sostanziali richiesti dagli artt. 291 ss. c.c. e quali limiti permangono dopo gli interventi della Corte costituzionale? In che modo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ridefinito la natura dell’istituto, ampliandone la portata personalistica e solidaristica? Quali sono gli effetti dell’adozione ordinaria sul piano dei rapporti familiari, successori e identitari? Quali criticità emergono nella prassi applicativa, soprattutto in relazione alla presenza di figli dell’adottante, minori o maggiorenni? Quali sono gli strumenti operativi per l’avvocato che intenda proporre un ricorso ex artt. 291 ss. c.c., e quali accortezze istruttorie risultano decisive?

Premessa

L’adozione del maggiorenne rappresenta uno degli istituti più peculiari del diritto di famiglia italiano, sospeso tra tradizione e innovazione, tra esigenze patrimoniali e istanze affettive, tra rigidità normativa e aperture giurisprudenziali. La sua disciplina, contenuta negli articoli 291 e seguenti del codice civile, è rimasta sostanzialmente immutata dal 1942, ma la sua interpretazione ha subito una trasformazione profonda, determinata dall’evoluzione della società, dalla riforma della filiazione...

Argomenti

I punti chiave

  1. Premessa
  2. La nozione di adozione del maggiorenne
  3. L’istituto giuridico e la normativa
  4. Art. 291 c.c. e i relativi scenari ermeneutici
  5. Conclusioni e criticità
  6. la PRATICA - Il caso concreto
  7. la PRATICA - Fac Simile
  8. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

