Quando è possibile modificare le condizioni di separazione e divorzio?

la QUESTIONE

Quando è ammissibile la modifica delle condizioni di separazione e divorzio? Quali sono i presupposti sostanziali per la revisione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile? La nascita di un figlio da una nuova unione comporta in modo automatico la riduzione dell’assegno? Quale procedimento applicare a seguito della riforma cd. Cartabia?