Quando è possibile modificare le condizioni di separazione e divorzio?

di Laura Biarella

la QUESTIONE
Quando è ammissibile la modifica delle condizioni di separazione e divorzio? Quali sono i presupposti sostanziali per la revisione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile? La nascita di un figlio da una nuova unione comporta in modo automatico la riduzione dell’assegno? Quale procedimento applicare a seguito della riforma cd. Cartabia?

Premessa

I provvedimenti adottati in sede di separazione e divorzio, relativi sia ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che concernenti i rapporti con i figli, presentano indole di statuizioni rebus sic stantibus, emendabili al sopravvenire di circostanze rilevanti. L’ordinamento riconosce ai coniugi la facoltà di richiedere la revisione delle condizioni stabilite, a condizione che sussistano i presupposti richiesti dalla legge. La tematica della modifica delle condizioni di separazione e divorzio ha acquisito...

Argomenti

I punti chiave

  1. Premessa
  2. La nozione di giustificati motivi
  3. Tipologie di giustificati motivi
  4. L’istituto giuridico e la normativa
  5. Profili processuali: dal rito camerale al rito unificato
  6. L’art. 156 c.c. e i relativi scenari ermeneutici
  7. L’onere della prova
  8. La valutazione comparativa
  9. Il caso della nascita di figli da nuove unioni
  10. Conclusioni e criticità
  11. la PRATICA - IL CASO PRATICO
  12. la PRATICA - FAC SIMILE
  13. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Laura Biarella

