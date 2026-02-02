Quando è possibile modificare le condizioni di separazione e divorzio?

la QUESTIONE
Quando è ammissibile la modifica delle condizioni di separazione e divorzio? Quali sono i presupposti sostanziali per la revisione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile? La nascita di un figlio da una nuova unione comporta in modo automatico la riduzione dell’assegno? Quale procedimento applicare a seguito della riforma cd. Cartabia?
Premessa
I provvedimenti adottati in sede di separazione e divorzio, relativi sia ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che concernenti i rapporti con i figli, presentano indole di statuizioni rebus sic stantibus, emendabili al sopravvenire di circostanze rilevanti. L’ordinamento riconosce ai coniugi la facoltà di richiedere la revisione delle condizioni stabilite, a condizione che sussistano i presupposti richiesti dalla legge. La tematica della modifica delle condizioni di separazione e divorzio ha acquisito...
I punti chiave
- Premessa
- La nozione di giustificati motivi
- Tipologie di giustificati motivi
- L’istituto giuridico e la normativa
- Profili processuali: dal rito camerale al rito unificato
- L’art. 156 c.c. e i relativi scenari ermeneutici
- L’onere della prova
- La valutazione comparativa
- Il caso della nascita di figli da nuove unioni
- Conclusioni e criticità
- la PRATICA - IL CASO PRATICO
- la PRATICA - FAC SIMILE
- la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
