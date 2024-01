Quando scatta la responsabilità in caso di annullamento del permesso di costruire “per errore del comune del progettista”

Sussiste, ancorché ridotta ai sensi dell' articolo 1227, comma 1, del codice civile, la responsabilità risarcitoria del comune che annulli un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato per la presenza di vincoli, se la parte privata, per mezzo del proprio progettista, ne abbia attestato erroneamente l’inesistenza. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 9879/2023) che ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il Tar Emilia Romagna- Bologna aveva ritenuto che la corresponsabilità...

