Quando si applica la Cassa Integrazione Ordinaria e quando quella Straordinaria?

la QUESTIONE
Come si qualificano nel nostro ordinamento gli istituti della Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria e Straordinaria? Quali sono le principali caratteristiche e quali le differenze che contraddistinguono la disciplina di tali forme di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro?
La disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
Nel nostro impianto ordinamentale di matrice sistemica, l’addentellato normativo di riferimento in tema di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro è rappresentato dal D.lgs. 15 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015 in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (cd. Jobs Act), cui va riconosciuto senza dubbio il merito di aver strutturato, per la prima volta, una disciplina organica ed unitaria di tale specifica tipologia di ammortizzatori sociali...
I punti chiave
- La disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
- Cassa integrazione guadagni ordinaria: ambito di applicazione, requisiti e durata
- Costi legati alla c.i.g.: contributo ordinario e contributo addizionale
- Procedura di consultazione sindacale e Procedura amministrativa di concessione dell’ammortizzatore
- Trattamento di integrazione salariale
- Cassa integrazione guadagni straordinaria: ambito di applicazione
- Il c.d. Decreto Genova
- Costi legati alla c.i.g.s e procedura di consultazione
- Procedura amministrativa di concessione dell’ammortizzatore
- Trattamento di integrazione salariale
- Cassa integrazione guadagni straordinaria: ambito di applicazione
- Trattamento di integrazione salariale
- Disposizioni particolari per le imprese del settore dell’editoria
- Considerazioni conclusive
