Quid iuris in caso di “inesistenza giuridica” della delibera assembleare con la quale viene approvato il progetto di fusione?

di Mario Benedetti e Edoardo Cesana

Nella fusione tra società, la preclusione della declaratoria di invalidità dell’atto di fusione, sancita dall’art. 2504 quater c.c., ha carattere assoluto? Quid iuris in caso di “inesistenza giuridica” della delibera assembleare con la quale viene approvato il progetto di fusione?

Fusione delle società: nozione, caratteri e “spostamenti” della disciplina civilistica 

La fusione rappresenta una delle operazioni straordinarie più significative nel diritto societario...

