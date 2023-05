Quinta Capital acquisisce due strutture assistenziali tramite il fondo PHHL Nursing Homes: gli advisor









Lo studio legale Dentons ha assistito Quinta Capital SGR nell'acquisizione di due strutture assistenziali in Piemonte, in nome e per conto del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso riservato denominato "PHHL Nursing Homes", lanciato nel luglio 2022 e focalizzato su investimenti nel settore delle RSA in Italia.



Dopo la prima acquisizione di una struttura a Vespolate (NO) effettuata nel mese di settembre 2022, il Fondo ha perfezionato l'acquisizione di un immobile sito a Peveragno (CN) e di Villa Fiorita S.r.l., società che si occuperà della gestione delle strutture già acquisite e delle iniziative future perseguite dal Fondo. L'operazione rientra nella strategia del Fondo, che ha l'obiettivo di raggiungere a regime un portafoglio interamente investito di 200 milioni di Euro nel settore RSA.



Nel contesto dell'operazione, BPER Banca ha concesso un finanziamento finalizzato a supportare le esigenze finanziarie connesse alle acquisizioni, con l'assistenza dello Studio Legale Guzzetti.



Dentons ha curato tutti gli aspetti legali, fiscali e regolamentari relativi all'operazione di investimento e finanziamento con un team multidisciplinare. In particolare, la partner Maria Sole Insinga l'associate Alessandra Covelli e il trainee Riccardo Colantoni si sono occupati degli aspetti real estate; mentre il partner Andrea Fiorelli, il senior counsel Matteo Chinaglia e il trainee Giovanni Moretta hanno seguito i profili fiscali. Il partner Pierandrea Bonali, la counsel Antida Cutuli e l'associate Flaminia Lucchetti hanno curato gli aspetti legati al finanziamento; il partner Alessandro Engst e l'associate Carlotta Riggi hanno seguito i profili regolamentari. Il partner Federico Vanetti e l'associate Andrea Oggioni si sono occupati degli aspetti edilizio-urbanistici; la partner Ilaria Gobbato, l'associate Carla Piccitto e la trainee Enrica Ippolito sono intervenute per gli aspetti di diritto amministrativo e sanitario; mentre il counsel Ferdinando Bonofiglio e il junior associate Matteo Defabiani si sono occupati dei profili corporate M&A.



Lo Studio Legale Guzzetti ha prestato la propria assistenza a favore di BPER Banca nella negoziazione del contratto di finanziamento, degli atti di garanzia e della documentazione finanziaria ancillare, con un team guidato dal partner Paolo Guzzetti, coadiuvato dal counsel Marta Munafò e dal junior associate Marika Ruggiero.



Gli aspetti notarili sono stati curati da Milano Notai.