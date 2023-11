Quote, niente rimborso con la rivalutazione-bis da parte del donatario di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il rimborso spetta unicamente se il richiedente coincide con il soggetto che ha eseguito il primo pagamento









Il donatario di una quota di partecipazione non può chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata dal donante, qualora il primo provveda ad effettuare una seconda rivalutazione della medesima quota. Il rimborso spetta infatti unicamente se il richiedente coincide con il soggetto che ha eseguito il primo pagamento. La precisazione, contenuta nell’ordinanza della Cassazione n. 31054, è utile anche in vista della scadenza del 15 novembre per il pagamento della rivalutazione delle quote possedute...