Raccomandate, consegna più snella con il ricorso agli strumenti digitali

Il nuovo quarto comma dell'articolo 8 del Dpr 655/1985 sancisce che l'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale
L'articolo 49 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (recante l'approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), introducendo l'avviso di ricevimento digitale.
Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento (Legge 182/2025, articolo 49)
La ratio della novella è resa esplicita sia dalla rubrica della disposizione ("semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento") che dalla sua collocazione sistematica (titolo II-misure di semplificazione...