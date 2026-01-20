RASS – Studio legale Rinaldi associati e Giovanelli e associati studio legale nell’acquisizione dell’azienda Venator Itali di Scarlino (Grosseto) da parte di Nuova Solmine S.P.A (Gruppo Solmar)

Cosimo Di Bitonto, Andrea Lazzaretti, Matteo Bruni

RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati ha agito al fianco della Newco SOL.TIOX. S.r.l., controllata di Nuova Solmine S.p.A. (Gruppo Solmar), azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di acido solforico ed oleum, nell’operazione di acquisizione dell’azienda Venator Italy di Casone di Scarlino (Grosseto). Tale operazione si è realizzata preservando i 200 posti di lavoro diretti e portando avanti un’opportunità di rilancio industriale per l’azienda acquisita, specializzata nella produzione di biossido di titanio.

RASS – Studio Legale Rinaldi e Associati, con un team formato da Cosimo Di Bitonto, Andrea Lazzaretti, Ester Scordo e Mariarosaria Ligurgo ha assistito SOL.TIOX. S.r.l. per tutti gli aspetti legali dell’operazione.

SOL.TIOX. S.r.l. si è inoltre avvalsa del supporto del Dott. Loris Busti dello Studio Busti di Perugia per gli aspetti fiscali.

La Società Venator Italy è stata invece assistita per gli aspetti legali dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team composto da Alessandro Giovannelli e Matteo Bruni che si sono occupati degli aspetti corporate e contrattuali, da Paolo Bertolini e Najwa Hamidallah, che si sono occupati degli aspetti regolamentari e da Andrea Scarpellini e Santi Marco Calabrò che si sono occupati degli aspetti di diritto del lavoro.

Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Venator Italy è stata assistita dal founder di MGP Studio Tributario e Societario

KPMG Advisory ha assistito Venator Italy in qualità di advisor finanziario nella cessione, con un team composto da Marco Brugola, Federico Tricotti e Paolo Gregoratti.