Rc auto e errori sanitari: la nuova Tun per le macrolesioni aggiornata all’inflazione
Il provvedimento si applica a tutti i risarcimenti che saranno effettuati dalla entrata in vigore del Dm (11 gennaio 2026 in ragione della data di pubblicazione in “Gazzetta”) e per quelle lesioni che siano conseguenza di accadimenti occorsi successivamente alla data entrata in vigore del Dpr 12 del 2025 (vale a dire, come previsto dall’articolo 5 dello stesso DPR, ai sinistri verificatisi successivamente alla data del 5 marzo 2025)
Con pubblicato sul Supplemento ordinario n.41 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 299 del 27 dicembre 2025 - Serie generale il legislatore amministrativo ha provveduto all’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria...