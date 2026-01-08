Rc auto e errori sanitari: la nuova Tun per le macrolesioni aggiornata all’inflazione Il provvedimento si applica a tutti i risarcimenti che saranno effettuati dalla entrata in vigore del Dm (11 gennaio 2026 in ragione della data di pubblicazione in “Gazzetta”) e per quelle lesioni che siano conseguenza di accadimenti occorsi successivamente alla data entrata in vigore del Dpr 12 del 2025 (vale a dire, come previsto dall’articolo 5 dello stesso DPR, ai sinistri verificatisi successivamente alla data del 5 marzo 2025)







