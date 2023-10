Reati 231, il sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevale sulla procedura concorsuale a cura della redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Responsabilità 231 - Fallimento di persona giuridica – Società - Avvio della procedura fallimentare - Reati tributari - Sanzioni - Beni sottoposti a sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex D.Lgs. 231/2001 – Opponibilità ai creditori - Configurabilità

Se il fallimento comporta lo spossessamento dei beni ma lascia inalterata la struttura dell’ente fallito, la società continua ad esistere come soggetto giuridico, suscettibile quindi di essere sanzionato - nei casi in cui...