Reati fiscali autonomi rispetto agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate

La Cassazione, sentenza n. 2051 depositata oggi, ribadisce l’autonomia dell’accertamento penale rispetto a quello tributario. Polizia giudiziaria e Agenzia delle Entrate dunque si muovono su strade parallele e la sorta di un procedimento non dipende da quello dell’altro. In ambito penale, dunque, non conta la mancata emissione di avvisi di accertamento e l’aver tralasciato l’iscrizione al passivo da parte del Fisco.

La Terza sezione penale, con una decisione segnalata per il “Massimario”, ha così ...