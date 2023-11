Reati in materia di armi, il Dl Caivano riformula la mappa degli illeciti di Guido Camera

Rielaborati e ricollocati il porto di armi bianche e gli spari intimidatori. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva la settimana scorsa









Arriva una nuova disciplina per due reati in materia di armi: il porto di armi per cui non è ammessa licenza e la “stesa”, vale a dire l’uso di armi per intimidazione pubblica. Le disposizioni sono state introdotte durante il passaggio parlamentare nel decreto legge 123/2023 («Caivano»), approvato in via definitiva dalla Camera la scorsa settimana.

Non si tratta, per la verità, di misure che modificano radicalmente la situazione esistente. I reati approvati dal Parlamento, infatti, riprendono in sostanza ipotesi criminose da tempo già vigenti, inasprendone le sanzioni e spostando la loro collocazione all’interno dell’ordinamento penale.

Il nuovo articolo 4-bis della legge 110/1975 ha introdotto un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni, che colpisce chiunque porta un’arma per cui non è ammessa licenza fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa. È il classico caso delle “armi bianche proprie”, delle quali il porto è vietato in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. È inoltre previsto un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è compiuto:

- da persone travisate, o da più persone riunite;

- all’interno o nelle adiacenze di istituti di formazione o istruzione;

- nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di pubblico trasporto; in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

L’aggravante, in questi casi, non scatta se il porto d’arma è previsto come elemento costitutivo, o circostanza specifica, del reato contestato (come può essere una rapina a mano armata).

Il medesimo aumento di pena colpisce invece sempre l’autore del reato che è sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, durante la sua applicazione e nei tre anni successivi alla sua cessazione.

È inserito anche l’arresto facoltativo in flagranza.

La fattispecie è destinata a rafforzare il contrasto alle gang giovanili urbane. Prima era disciplinata dall’articolo 699, comma 2, del Codice penale, soppresso dalla legge di conversione; era una contravvenzione punita con l’arresto da 18 mesi a tre anni (che già il decreto legge 123 aveva alzato a quattro) ed erano assenti le nuove aggravanti speciali.

Va ricordato che il decreto del Governo aveva anche già inasprito le pene per il reato previsto dall’articolo 4 della legge 110/1975, che sanziona il porto d’armi in assenza di autorizzazione della pubblica autorità, o di altri oggetti atti a offendere (“armi bianche improprie”).

L’altro delitto introdotto dalla legge di conversione è l’articolo 421-bis del Codice penale, rubricato «Pubblica intimidazione con uso di armi», noto come “reato di stesa”. La fattispecie incrimina con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe, altri ordigni o materie esplodenti.

Anche questa non è una novità assoluta: la disposizione era infatti contenuta nell’articolo 6 della legge 895/1967, contestualmente abrogato. La differenza tra nuova e vecchia disciplina è la pena minima: precedentemente era un anno, oggi è salita a tre. Il reo è inoltre assoggettato alla disciplina in materia di misure di prevenzione.

Altre novità riguardano i fatti di lieve entità in materia di produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 comma 5 del Dpr 309/1990). Già il testo originario del decreto legge 123 aveva alzato da quattro a cinque anni il tetto massimo di pena (quello minimo di sei mesi non è invece mutato). Se la condotta non è occasionale, il Parlamento ha ora alzato a 18 mesi la pena minima, cui è aggiunta la multa da 2.500 a 10.329 euro. È inoltre estesa la confisca per sproporzione – per condanna o patteggiamento – ai fatti riconosciuti di lieve entità.