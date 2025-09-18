Reati tributari, al risparmio di spesa “assoluto” può conseguire solo la confisca per equivalente
La decisione in commento si sofferma sulle diverse possibilità di confisca, sia essa diretta o per equivalente (ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000) e sui rapporti tra legale rappresentante e persona giuridica
E’ interessante commentare la sentenza della Cassazione avente data 11.9.2025 e che porta il n. 30534 la quale prende in considerazione un caso di confisca conseguente al reato di omesso versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 (mancato versamento da parte di una società di capitali).
L’ interesse al commento nasce...