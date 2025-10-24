Reato di rifiuto agli accertamenti sanitari: è sufficiente ritenere che il conducente sia sotto effetto di stupefacenti

Circolazione stradale - Guida in stato di alterazione psicofisica - Reato di rifiuto di accertamenti sanitari - Configurabilità

Il reato di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, è configurabile in casi, come quello in esame, in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano...