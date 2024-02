Reclamo condanna testimone: non si paga il contributo unificato

Il reclamo avverso l’ordinanza di condanna del testimone al pagamento della pena pecuniaria, per mancata comparizione all’udienza, non è assoggettato al pagamento del contributo unificato né alle anticipazioni forfettarie di cui all’art. 30 Dpr 115/2002. Sono dovuti, invece, in mancanza di specifica esenzione, i diritti di copia. Questi i chiarimenti forniti dal ministero della Giustizia, tramite il canale Filo Diretto, con provvedimento del 26 gennaio 2024, in risposta ad apposito quesito formulato...

