Recupero imposta su canoni di locazione non dichiarati. Onere della prova in caso di disconoscimento della pretesa tributaria di Marzia Baldassarre*

Una interessante e recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha affrontato la problematica relativa all'onere probatorio incombente sull'Agenzia delle Entrate in tema di recupero delle imposte inerenti canoni di locazione non dichiarati nel caso in cui il contribuente contesti la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della richiesta impositiva.

Il ricorso esaminato dalla Commissione Tributaria con la citata sentenza portante il n.2325/2022 del 15/02/2022...