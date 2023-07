Reddito di cittadinanza, false dichiarazioni punite ma non per truffa di Giovanni Negri









Scelgono la linea meno rigida le sezioni unite penali della Cassazione nell’affrontare il reato delle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. E, con informazione provvisoria depositata il 14 luglio, arrivano alla conclusione per cui «le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’articolo 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo...