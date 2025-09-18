Reeco, prima piattaforma di cartolarizzazione immobiliare a impatto sociale per la città di Milano con A&O Shearman

Pietro Bellone, Fabio Gregoris

A&O Shearman ha assistito Reeco, società di valorizzazione immobiliare parte del gruppo Reviva, nella strutturazione di una piattaforma di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge 130/99, dedicata al recupero e alla riconversione di immobili dismessi in nuove unità abitative, con un piano di acquisizioni fino a 50 milioni di euro. Banca Credito Attivo è intervenuta nell’operazione in qualità di arranger e finanziatore senior.

Il progetto, primo nel suo genere, si propone di contribuire alla riqualificazione urbana della città di Milano e alla valorizzazione del tessuto residenziale cittadino.

Il team di A&O Shearman, che ha agito sotto la supervisione del partner Pietro Bellone, è stato diretto dal senior associate Fabio Gregoris, con il supporto della trainee Anna Zanolli. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali.