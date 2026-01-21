Regole più chiare per il nulla osta al lavoro degli immigrati extra Ue

Più in particolare, le nuove disposizioni – come si è detto, modificative di norme già contenute nel vigente Testo Unico – riguardano in senso ampio, la disciplina dell'ingresso dello straniero nel territorio nazionale per motivi di lavoro, nonché quella del lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
Gli articoli 4, 20 e 21 della legge n. 182 del 2025 introducono misure di semplificazione in materia di disciplina dell'immigrazione, di cui al relativo Testo unico (Dlgs 25 luglio 1998 n. 286); inoltre, l'articolo 22 introduce una nuova norma in tema di disciplina della compatibilità del trattamento di integrazione salariale con l'attività lavorativa.
Più in particolare, le nuove disposizioni – come si è detto, modificative di norme già contenute nel vigente Testo Unico – riguardano in senso ampio...
Argomenti
I punti chiave
- Misure di semplificazione in materia di immigrazione (Legge 182/2025, articolo 4)
- Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro e modifiche al testo unico di cui al Dlgs 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Legge 182/2025, articoli 20 e 21)
- Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'Inps e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (Legge 182/2025, articolo 22)