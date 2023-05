Rendita Inail: spetta anche se la silicosi contratta sul lavoro è una concausa del decesso di Giampaolo Piagnerelli

La malattia professionale anche se non è causa principale della malattia che ha decretato il decesso del lavoratore, tuttavia è sufficiente per sancire, come concausa, il nesso di causalità tra malattia ed evento

La malattia professionale - anche se non è causa principale della malattia che ha decretato il decesso del lavoratore, tuttavia, può essere sufficiente a sancire, come concausa, il nesso di causalità tra malattia (silicosi) ed evento (decesso).

Venendo ai fatti - in riforma della pronuncia di primo grado - la Corte d'appello di Messina ha negato alla moglie la rendita ai superstiti in dipendenza della morte del coniuge, già percettore di rendita per silicosi polmonare. Riteneva la Corte, dopo aver...