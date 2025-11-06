Responsabilità 231 per inefficacia delle misure aziendali relative alla prevenzione del rischio di gestione illecita di rifiuti
Persona giuridica - Responsabilità da reato degli enti - Assenza di procedura efficaci alla prevenzione del rischio di gestione illecita di rifiuti - Presenza di ingegnere ambientale e procedura standard di trattamento dei rifiuti - Accertato deficit organizzativo dell’ente - Fattispecie relativa a trattamento di rifiuti pericolosi come rifiuti non pericolosi - Art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001
Sussiste la responsabilità amministrativa dell’ente, ex art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del ...
