Responsabilità 231 per l’omessa cautela antinfortunistica finalizzata al risparmio di spesa e tempi di produzione dell’ente

Responsabilità 231 - Criteri di imputazione - Interesse o vantaggio - art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 - Violazione normativa antinfortunistica - Lesioni personali colpose del lavoratore - Maestranze non formate - Assenza di sistematicità della violazione - Irrilevanza

Sussiste la responsabilità amministrativa dell’ente per violazione della normativa antinfortunistica qualora emerga un’organizzazione dell’ente per la quale sia possibile rivolgersi a una maestranza non formata al fine di ottenere...