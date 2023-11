Responsabilità 231, limiti all’ammissibilità della revisione della sentenza di condanna dell’ente per contrasto di giudicati con la sentenza di assoluzione dell’autore del reato a cura della redazione Diritto









Responsabilità amministrativa degli enti - Sentenza dichiarativa di condanna della società - Sentenza di assoluzione dell’autore del reato presupposto – Istanza di revisione per contrasto di giudicati - Art. 630 cpp - Inammissibilità

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è inammissibile l’istanza di revisione della sentenza dichiarativa della responsabilità della società per contrasto dei giudicati a seguito della sentenza di assoluzione delle persone fisiche del reato presupposto con la formula “perché il fatto non sussiste” per difetto di prova circa la sussistenza del nesso causale del reato. L’articolo 630 c.p.p., comma 1, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cui oggettività è fuori discussione, per via di una difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei coimputati, con riferimento alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova. (Nella specie è stata dichiarata inammissibile l’istanza di revisione di una società condannata per l’illecito amministrativo ex articolo 25-septies commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 2001 per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, commesso in ipotesi accusatoria dalle persone fisiche, soggetti apicali del consorzio, anche a vantaggio dell’ente, consistito nel sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare della mancata redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) in relazione alle lavorazioni appaltate ad altra società, di cui era dipendente la persona offesa.)

• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 31 ottobre 2023, n. 43813



Impugnazioni - Revisione - Casi - Sentenza di patteggiamento per illecito amministrativo dell’ente - Inconciliabilità con il fatto accertato con la sentenza di condanna per il reato presupposto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all’art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell’opera, nonché del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione).

• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 20 luglio 2023, n. 31548



Responsabilità amministrativa degli enti - Sentenza dichiarativa della responsabilità da reato dell’ente - Sentenza di assoluzione dell’autore del reato presupposto - Contrasto di giudicati

In tema di revisione, non sussiste contrasto tra giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza di assoluzione dell’imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest’ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l’inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell’ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussiste pur se l’autore del reato non risulta identificato.

• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 10 marzo 2023, n. 10143