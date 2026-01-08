Responsabilità 231, simultaneus processus e citazione diretta dell’ente
Responsabilità amministrativa degli enti - Contestazione dell’illecito amministrativo - Richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Reato presupposto che preveda la citazione diretta - Art. 59, 38 e 62 D.lgs. n. 231/2001 - Fattispecie all’illecito amministrativo ex art. 25 bis, lett. f-bis) dlgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 473 cod. pen.
L’art. 59 D.Lgs. n. 231 del 2001, nel disciplinare la contestazione dell’illecito amministrativo, fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio...
