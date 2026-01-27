Responsabilità amministrativa per danno erariale, le novità sulla qualificazione della “colpa grave”

In data 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, finalizzata - nella (dichiarata) intentio legis - a contrastare il fenomeno della burocrazia difensiva. Contrasto attuato mediante la revisione della responsabilità amministrativa per danno erariale, la quale, come osservato...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi