Responsabilità amministrativa per danno erariale, le novità sulla qualificazione della “colpa grave”
In vigore la legge n. 1/2026, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, finalizzata a contrastare il fenomeno della burocrazia difensiva
In data 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, finalizzata - nella (dichiarata) intentio legis - a contrastare il fenomeno della burocrazia difensiva. Contrasto attuato mediante la revisione della responsabilità amministrativa per danno erariale, la quale, come osservato...