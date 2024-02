RESPONSABILITÀ CIVILE – Criteri di imputazione in rapporto all’applicazione dell’art.840 o dell’art.2053 cod. civ..

Responsabilità civile - Proprietario - Evento dannoso - Criterio di imputazione - Rapporti tra l’art.2053 cod. civ. e l’art.840 cod. civ.

Deve operarsi una ricognizione dei rapporti tra l’art.840 e l’art.2053 cod. civ. ove si tenga conto della diversa collocazione delle due norme e della loro differente funzione: deve escludersi l’applicabilità dell’art.2053 cod. civ. – in favore di quella dell’art. 840 cod. civ. – in tutte le ipotesi in cui assuma rilievo causale nella determinazione dell’...