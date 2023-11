Responsabilità da cose in custodia, imprudenza e distrazione del soggetto interrompono il nesso causale a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Imprudenza e distrazione del soggetto - Prova del danno - Nesso di causalità - Inesistenza - Responsabilità dell’ente ex art. 2051 e 2043 c.c. - Esenzione

La presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, l’intrinseca staticità dell’anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un...