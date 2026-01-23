Responsabilità del datore di lavoro per infortuni: nesso causale escluso solo per rischi eccentrici o imprevedibili

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio causato dalla negligenza del lavoratore. Tale negligenza, nell’espletamento delle proprie mansioni, è considerata una conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi. E la condotta colposa del lavoratore può essere considerata abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità solo quando esorbita dalle mansioni affidate ...

