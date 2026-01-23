Responsabilità del datore di lavoro per infortuni: nesso causale escluso solo per rischi eccentrici o imprevedibili
La Corte di cassazione, con sentenza 2964 del 2026, conferma la responsabilità di un datore di lavoro per lesioni colpose subite da un dipendente durante un intervento di manutenzione per omessa formazione e valutazione dei rischi
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio causato dalla negligenza del lavoratore. Tale negligenza, nell’espletamento delle proprie mansioni, è considerata una conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi. E la condotta colposa del lavoratore può essere considerata abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità solo quando esorbita dalle mansioni affidate ...