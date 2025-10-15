RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI - Nuovi reati presupposto e "giro di vite" sulle quote

Il Dl n. 116/2025, come convertito, interviene, nella direzione afflittivo-repressiva, anche sul fronte della responsabilità "da reato" degli enticollettivi dipendente dai (vecchi e nuovi) illeciti ambientali.

Parallelamente agli accresciuti - ed inaspriti - profili di responsabilità individuale delle persone fisiche per i reati ambientali "delittizzati" ricompresi nel Tua (vedi i precedenti commenti pubblicati a partire dalle pagine 47 e seguenti) e ai diversi di interventi lato sensu punitivi dedicati alle imprese quali soggetti attivi preferenziali (con la nuova aggravante dell'attività di impresa ex articolo 259-bis Tua commentato alle precedenti pagine 64 e seguenti) o quali possibili destinatari ...