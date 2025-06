Responsabilità del genitore per culpa in vigilando in caso di infrazioni del codice della strada da parte del minore

Responsabilità del genitore - Minori - Circolazione stradale - Obblighi di sorveglianza - Culpa in vigilando - Esclusione - Prova rigorosa - Circolazione senza patente di guida - Sanzione ex art. 2 L.689/1981

In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per “culpa in vigilando” - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto...