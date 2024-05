Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e nesso causale

Responsabilità da cose in custodia - Danno - Nesso causale - Colpa del custode - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Condizioni

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo...