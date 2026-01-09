Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità patrimoniale e conflitto tra privilegio e credito assistito da ipoteca volontaria

Responsabilità patrimoniale - Privilegio speciale immobiliare - Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Adempimenti pubblicitari - Anteriorità - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell’ipoteca anteriormente iscritta

Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale...

