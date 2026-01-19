Responsabilità penale del datore che provoca l’infortunio del lavoratore non formandolo
Responsabile il datore per aver consentito che il lavoratore svolgesse attività lavorative diverse da quelle che formavano oggetto del contratto
Responsabilità penale per il datore che, non formando il dipendente, procuri a quest’ultimo un grave infortunio. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 1908/26.
La vicenda
Venendo ai fatti un soggetto, in qualità di rappresentante di una società e, quindi, di datore di lavoro del personale alle dipendenze di tale impresa è stato giudicato penalmente responsabile delle gravi lesioni subite da...