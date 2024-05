Responsabilità presunta dell’ente proprietario ex art. 2051 c.c. ed onere della prova

Responsabilità per danno da cose in custodia - Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Esonero - Onere della prova - Valutazione

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa; l’esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa...