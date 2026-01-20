Responsabilità sanitaria dell’ospedale che non fa prevenzione su piaghe da decubito preesistenti
La Corte d’appello (sbagliando) aveva affermato che le piaghe da decubito sofferte dalla donna preesistessero al relativo ricovero presso la struttura della fondazione convenuta escludendo così la responsabilità di quest’ultima
L’azienda ospedaliera ha responsabilità per il decesso di un paziente per non aver effettuato attività di prevenzione su una già complessa situazione fisica legata alla presenza di piaghe da decubito. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 1166/26.
La vicenda
Venendo ai fatti con sentenza del 23 settembre 2024, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo...