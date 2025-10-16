Responsabilità vettori aerei: gli animali da compagnia rientrano nella nozione di «bagagli»

Il cane che viaggia in stiva è considerato bagaglio, se viene smarrito e la sua padrona al momento del check-in non ha effettuato una “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione” il risarcimento del danno è soggetto al regime di responsabilità previsto per i bagagli. Lo ha stabilito la Corte di giustizia nella causa C-218/24 .

La vicenda

Una passeggera viaggiava su un volo Iberia con sua madre e il suo animale da compagnia (un cane femmina) da Buenos Aires a Barcellona...