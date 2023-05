Revisione contabile, Deloitte affianca Cobar Spa

Tra gli interventi ancora in corso o già realizzati dall'azienda pugliese, sono certamente da menzionare la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia, gli Ipogei del Colosseo, l'ex Poligrafico dello Stato a Roma, il Teatro S. Carlo di Napoli e il Politeama Petruzzelli di Bari.









Cobar Spa, società di riferimento a livello nazionale in campo edile per gli immobili di alto pregio, con un'expertise riconosciuta nel restauro, nella ristrutturazione e nel risanamento conservativo di beni monumentali di alto valore storico sottoposti a tutela, ha affidato alla società Deloitte & Touche Spa l'espletamento di tutte le attività per la revisione contabile a titolo volontario dello Stato Patrimoniale al 31.12.2023 e del bilancio d'esercizio al 31.12.2023 dell'azienda fondata da Vito Matteo Barozzi.

Cobar spa, che ha recentemente anche rinnovato l'Organismo di Vigilanza, vanta un fatturato medio di 185 milioni di euro e un operato validato da ben 12 certificazioni di qualità, più di 350 dipendenti tra operai e tecnici, e un migliaio di professionalità esterne nella sua disponibilità.

