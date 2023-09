Revisione legale, sistema di controllo interno responsabile della vigilanza di Nicola Cavalluzzo

Link utili Mef, determina 184/2023 Altri provvedimenti

Soggetti da esaminare individuati sulla base di un’analisi del rischio - di Nicola Cavalluzzo









Il Dlgs 39/2010 prevede elevati standard professionali per l’esercizio della revisione legale, l’obbligo del costante aggiornamento delle competenze mediante la formazione continua ma, soprattutto, introduce il cosiddetto controllo della qualità degli incarichi di revisione. Esso opera su due piani, il primo interno, che vede come interprete unico lo stesso revisore e il secondo esterno che, a seconda del “comparto” in cui opera il revisore, è affidato al Mef (revisori e società di revisione legale...